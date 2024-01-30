Россия угрожает своим "возвращением" в Херсон: в ВСУ объяснили, есть ли угроза (видео)

Российские захватчики не прекращают своего давления, регулярно атакуя правобережье Херсонской области. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что осколочные снаряды прилетают мирным жителям прямо под ноги.

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ВС РФ продолжают давление на правобережье в Херсонской области и угрожают своим возвращением. Об этом в эфире телемарафона 30 января рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты готовятся к так называемым "президентским выборам" на захваченной части Херсонской области. Параллельно с тем враг заявляет о намерении вернуть под контроль и правобережье.

"Хотя, это понятно, что это абсолютно невыполнимая миссия для них. Они не смогут этого сделать и по ландшафтным особенностям и из-за отсутствия поддержки на том самом правом берегу. Нет у них таких сил и возможностей", — подчеркнула Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области

Пресс-секретарь ОК "Юг" рассказала, что ситуация на правобережье остается достаточно напряженной.

"Враг не прекращает своей активности, выискивает те средства и возможности, которые может применить максимально эффективно. Пытается давить с помощью дроновых атак, как ночной с применением "Шахедов", так и в течение всех боевых суток", — объяснила она.

Военная отметила, что ВС РФ применяют в большом количестве FPV-дроны и дроны других модификация, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы. Бьет российское войско прицельно — по гражданским. Боеприпасы прилетают прямо во двор, падают людям под ноги или на их машины.

Также враг не прекращает обстреливать сам Херсон из артиллерии.

"Пытается наносить удары по жилым кварталам, в направлении объектов критической инфраструктуры для того, чтобы усложнить жизнь жителей правобережья. Также применил и управляемые авиабомбы в Бериславском районе", — передала Гуменюк.

По ее словам, в этом районе уже почти все жилые дома — разрушены или существенно повреждены. Однако российские оккупанты продолжают удары по нему авиабомбами.

Напомним, спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, зачем России захват села Табаевка в Харьковской области.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему во время атаки с 29 на 30 января силы ПВО сбили меньший процент "Шахедов".