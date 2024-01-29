Україна розширила плацдарм на лівому берегу Херсонщини, – Гуменюк (відео)

За словами Наталії Гуменюк, попри захищеніші позиції ЗС РФ та чисельну перевагу українські військові просуваються вперед.

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Україна продовжує тримати плацдарм на лівому березі Дніпра. Речниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу розказала про просування українських сил на окупованій частині Херсонської області.

За словами речниці, на лівому березі Херсонської області у російських окупантів укріпленіші позиції за українські й самої живої сили більше. На боці окупантів також тил, який може забезпечувати ЗС РФ, а за спинами українських захисників — Дніпро.

"На сьогодні можемо констатувати — наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка", — заявила Наталія Гуменюк.

Українські військові розширили плацдарм на лівобережжі Фото: скриншот

Також вона додала, що окупаційні сили останніми днями поновили штурмові дії. Лише за минулу добу було зафіксовано вісім штурмів, українські військові всіх їх відбили, ворог відступив на свої позиції з втратами. За даними Гуменюк, було знищено 105 окупантів. ЗС РФ наростили застосування FPV-дронів в Херсонській області.

Нагадаємо, в ОК "Південь" 18 січня спростували заяву, що ЗСУ нібито вибили з Кринок.

11 січня ЗМІ пояснили, чому ЗС РФ не вдається відбити Кринки.