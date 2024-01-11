"Одна з найсмертоносніших пасток": чому ЗС РФ не вдається відбити Кринки (карта)

У газеті BILD порівняли втрати українських та російських військ в боях в районі Кринків. Зазначається, що це село — "найважливіший український плацдарм" у Херсонській області.

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Менш як 300 українських військових "проходять через пекло" у повністю зруйнованому селі Кринки в Херсонській області, створивши плацдарм на лівобережжі Дніпра. Російські окупанти намагаються їх знищити, але самі зазнають втрат. Про це йдеться у матеріалі німецького видання BILD.

Журналісти зазначають, що мета плацдарму — знищення російських підрозділів між контрольованими Україною територіями та захопленим Кримом.

Кринки — це єдине село на лівобережжі у Херсонській області, яке нині контролюють ЗСУ. Однак його тримають не лише менш як три сотні солдатів — захисників підтримують з декількох напрямів (на карті позначено помаранчевим). У газеті наголосили, що Силам оборони вдалося створити "зону вбивства" окупантів (на карті — зелений).

Інфографіка, опублікована BILD Фото: Bild

Росія намагається відбити Кринки з 14 жовтня 2022 року. У матеріалі зазначено, що цей населений пункт — "найважливіший український плацдарм" на окупованій частині Херсонщини. ЗС РФ посилають туди одну танкову колону за іншою.

"Чого росіяни не розуміють (не хочуть): вони потрапляють в одну з найсмертоносніших пасток усієї війни. Українська армія створила непроникний захисний щит навколо своїх мужніх воїнів на південному березі Дніпра", — наголосили у ЗМІ.

Українські війська відбивають кожну хвилю ворожих атак. У цьому їм допомагають дрони-камікадзе, західна артилерія та засоби РЕБ. Зокрема, 8 січня ЗСУ успішно знищили черговий російський танк — Т-72.

Фото, оприлюднене BILD Фото: Bild

За оцінкою експертів, ЗС РФ втратили в районі Кринків вже 153 важкі системи озброєння.

Серед них:

19 танків;

58 БМП;

35 армійських вантажівок;

12 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

6 самохідних установок.

У виданні для порівняння навели статистику втраченого у Кринках українського озброєння. ЗС РФ вдалося знищити лише 31 одиницю, і 16 з них — артилерійські системи.

Журналісти зазначили, що у Кринках росіяни стоять перед "нерозв’язною дилемою":

Якщо вони відведуть війська, ЗСУ перемістять важку техніку на лівий берег. Отже, українські танки опиняться лише за 70 кілометрів на північ від Криму. Якщо війська продовжуватимуть атаки, в майбутньому їм доведеться воювати в оточенні української оборони з БПЛА та артилерії. Це загрожує для країни-агресорки щоденними втратами техніки та особового складу.

"Для України це тактично вигідна ситуація, від якої Київ найближчим часом не відмовиться. Навіть якщо це й надалі коштуватиме українській армії двозначних тижневих втрат", — додали у німецькій газеті.

Нагадаємо, Фокус публікував відео знищення танку Т-72, про який згадали у матеріалі BILD. В нього поцілив український FPV-дрон.

Лейтенант ЗСУ "Алекс" розповів, що українські морпіхи 8 січня відбили "величезний штурм" ЗС РФ. Усі накопичені ворогом резерви для атаки були ліквідовані.