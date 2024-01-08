"Розірвало на атоми": морпіхи ЗСУ показали кадри атаки танків РФ під Кринками (відео)

Впродовж доби росіяни тричі атакували позиції ЗСУ під Кринками. Під час однієї з атак використали танки, які підірвались внаслідок зустрічі з FPV-дроном.

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Зранку 8 січня російські війська кинули взвод танків на позиції ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини. Однак далеко просунутись не змогли — потрапили під удар українського FPV-дрона, який яскраво підірвав одну з бронемашин ЗС РФ. Деталі атаки показали бійці підрозділу БпЛА "Грифон" 501 окремого батальйону морської піхоти ЗСУ у Telegram-каналі.

Морпіхи вказали, що 8 січня ворог намагався відновити штурмові дії біля Кринок. Штурм успішно відбили, використовуючи FPV-дрони, а також розвідувальні безпілотники.

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На відео, опублікованому бійцями, можна побачити колону з 3-4 танків ЗС РФ, які рухаються по обочині дороги десь під Кринками. На передньому плані, показаному дроном аеророзвідки — руїни села, у якому не уціліло жодної хати. Наступні кілька кадрів зняті "очима" FPV-дрона, який підбирається до російської техніки. За мить пристрій влучає у танк — стається потужний вибух, від якого в усі боки розлітаються уламки техніки ЗС РФ.

Бійці відзначили ефективність використання FPV-дрона: зауважили, що вдалось поцілити в БК і танк "розірвало на атоми".

Бої на півдні — деталі

Зазначимо, у аналітичному звіті Інституту вивчення війни станом на 7 січня вказано, що бійці ЗСУ продовжують утримувати плацдарм під Кринками. Російські військові скаржаться, що не можуть налагодити у цьому районі роботу РЕБ та зв'язку. Тим часом українські оборонці розповідають про спроби ЗС РФ досягнути успіху, кидаючи у бій невеликі групи солдатів. Українське командування, своєю чергою, вказало, що протягом минулої доби ЗС РФ тричі атакували позиції ЗСУ.

У грудні 2023 року на лівобережжі Херсонщини ЗСУ збили відразу три літаки Су-34, які завдавали масованих авіаударів по плацдарму ЗСУ. Після втрати бомбардувальників активність російської авіації суттєво зменшилась, відзначили українські військові.

Нагадуємо, 8 січня у росЗМІ повідомили, що у Нижньому Тагілі спалахнуло біля залізниці та нафтобази: начебто спрацював вибуховий пристрій. 6 січня було гучно у окупованому Криму: там вибухнуло на аеродромі біля міста Саки.