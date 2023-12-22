ЗСУ збили три російські Су-34, не всім пілотам вдалося вижити: що відомо (фото)

Російські провоєнні блогери повідомили, що з місця падіння літаків евакуювали тіла пілотів. Зазначається, що по винищувачах відпрацював комплекс Patriot.

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У Повітряних силах 22 грудня заявили про ліквідацію трьох ворожих літаків Су-34. У російському провоєнному каналі "Военный Осведомитель" проінформували, що частина пілотів поповнила втрати ЗС РФ.

Автори контенту опублікували фото з місця "приземлення" пілотів збитих винищувачів.

У пості зазначено, що пошуково-рятувальний загін на гелікоптері Мі-8 проводить евакуацію "тих, хто вижив, і тіл загиблих".

Публікація телеграм-каналу "Военный Осведомитель" від 22 грудня Фото: Скриншот

Російський провоєнний блогер Fighterbomber також підтвердив, що є "бойова втрата".

"Причини з'ясовують, шукають екіпаж", — додав він.

Публікація блогера Fighterbomber від 22 грудня Фото: Скриншот

Пізніше блогер додав, що, за попередніми даними, по літаках відпрацював ЗРК Patriot.

"Усіх забрали. Живих та мертвих. Земля небом…", — написав він.

Публікація блогера Fighterbomber від 22 грудня Фото: Скриншот

ЗСУ збили три Су-34: що вже відомо

22 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що ліквідація трьох російських винищувачів-бомбордувальників була натхненна посланням самих окупантів.

Варто зазначити, що саме з Су-34 російські окупанти скидали керовані авіаційні бомби по Херсону. Зокрема, 15 жовтня внаслідок таких ударів у місті частково зникли світло та вода.

Нагадаємо, мати зникло на війні в Україні окупанта поскаржилась на втрати ЗС РФ. З її слів, під час вторгнення ворожих військ на Харківщину загинуло понад 7 тисяч бійців.