ЗС РФ скинули авіабомби на Херсон: частина міста залишилася без світла і води

За даними військової адміністрації, російські Су-34 з інтервалом у 30 хвилин скинули два КАБи. Прильоти зафіксовано в районі об'єкта критичної інфраструктури.

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У Херсоні вранці 15 жовтня пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.

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Згідно з його публікацією, одразу після цього в деяких районах міста зникла електроенергія, також виникли проблеми з водопостачанням

"Зараз над відновленням електрики в Херсоні працюють аварійні бригади! У місті погіршився зв'язок, відсутній інтернет. У кого ще є така можливість, зробіть запас води. У разі нагальної потреби, звертайтеся до пунктів незламності. Там працюють генератори, старлінки, є достатній запас їжі та води", — написав Мрочко.

Пізніше він уточнив, що армія РФ із бомбардувальника СУ-34 завдала авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури в Херсоні. Попередньо, росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби.

Пізніше очільник Херсонської ГВА додав, що в Херсоні почали подавати електрику. Роман Мрочко ще раз закликав громадян зробити запаси води та продовольства, а також зарядити всі гаджети.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ зі "Смерчу" обстріляли село Богатир у Донецькій області. Правоохоронці зазначили, що противник випустив 9 реактивних снарядів калібром 300-мм. Від отриманих поранень загинув 11-річний хлопчик.

Також стало відомо, що російські війська готуються до оборони Криму і лівого берега Херсонщини. Окупанти побоюються українських операцій на островах Дніпра та висадки на лівому березі Херсонської області. Тому ворог будує інженерні споруди та встановлює міни.