ВС РФ сбросили авиабомбы на Херсон: часть города осталась без света и воды

По данным военной администрации, российские Су-34 с интервалом в 30 минут сбросили два КАБа. Прилеты зафиксированы в районе объекта критической инфраструктуры.

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В Херсоне утром 15 октября раздался взрыв во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

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Согласно его публикации, сразу после этого в некоторых районах города пропала электроэнергия, также возникли проблемы с водоснабжением

"Сейчас над восстановлением электричества в Херсоне работают аварийные бригады! В городе ухудшилась связь, отсутствует интернет. У кого еще есть такая возможность, сделайте запас воды. В случае острой необходимости, обращайтесь в пункты несокрушимости. Там работают генераторы, старлинки, есть достаточный запас еды и воды", — написал Мрочко.

Позже он уточнил, что армия РФ с бомбардировщика СУ-34 нанесла авиаудар по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. Предварительно, россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы.

Позже глава Херсонской ГВА добавил, что в Херсоне начали подавать электричество. Роман Мрочко еще раз призвал граждан сделать запасы воды и продовольствия, а также зарядить все гаджеты.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ из "Смерча" обстреляли село Богатырь в Донецкой области. Правоохранители отметили, что противник выпустил 9 реактивных снарядов калибром 300-мм. От полученных ранений погиб 11-летний мальчик.

Также стало известно, что российские войска готовятся к обороне Крыма и левого берега Херсонщины. Оккупанты опасаются украинских операций на островах Днепра и высадки на левом берегу Херсонской области. Поэтому враг строит инженерные сооружения и устанавливает мины.