ВС РФ из "Смерча" обстреляли село Богатырь в Донецкой области: есть жертвы и разрушения (видео)

По данным правоохранителей, оккупанты выпустили 9 реактивных снарядов калибром 300-мм. От полученных ранений погиб 11-летний мальчик.

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Оккупационные войска обстреляли село Богатырь в Донецкой области из РСЗО "Смерч". В результате погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщает Национальная полиция.

Утром 14 октября российские войска нанесли удар по поселку Богатырь из реактивной артиллерии "Смерч". Правоохранители зафиксировали 9 "прилетов" по жилому сектору. В результате обстрела смертельные травмы получил 11-летний мальчик, его 31-летняя мать и младший брат получили многочисленные ранения и госпитализированы.

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Всего полицейские из группы "Белый ангел" зафиксировали повреждения 20 домов, а также церкви, школы, гражданские машины и электросети. Некоторые люди прятались от обстрелов в подвалах, другие же выжили под руинами собственных домов.

Правоохранители задокументировали военное преступление и предварительно квалифицируют его по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Кроме Богатыря российские оккупанты обстреляли Покровск из Искандера. В результате ранен 21 человек.

Напомним, 13 октября сообщалось, что российские войска хотят сжечь Авдеевку дотла. Город пытаются штурмовать четвертые сутки подряд.

Также 13 октября ВС РФ ударили по спасателям в Днепропетровской области во время тушения пожара после обстрелов.