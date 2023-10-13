Тушили пожар после обстрела: ВС РФ ударили по спасателям в Днепропетровской области (фото)

По данным МВД, сотрудники спасательной службы тушили горящий микроавтобус в момент, когда российские оккупанты совершили повторный обстрел.

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В пятницу, 13 октября, Вооруженные силы Российской Федерации дважды обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

Сообщается, что во время повторной атаки в Никополе были ранены двое сотрудников спасательной службы, которые прибыли на место обстрела ликвидировать пожар.

Спасатели тушили горящий микроавтобус в момент, когда российские оккупанты нанесли второй удар. Двое из них госпитализированы с осколочными ранениями.

Информацию о том, что в Никополе были ранены двое спасателей, подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Скорейшего восстановления, наши Герои без оружия. Которые всегда там, где нужны, даже с риском для собственной жизни. А бесславным оккупантам — позор. За очередное низменное преступление", — написал чиновник.

ВС РФ дважды ударили по Никополю

Напомним, 11 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по учебному заведению в городе Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела погибли четверо человек – женщины 60, 67 и 69 лет и 72-летний мужчина.

Ранее, 26 июня, российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по частному предприятию в Никополе, где находились работники. Погибли двое человек — 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.