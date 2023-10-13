Гасили пожежу після обстрілу: ЗС РФ вдарили по рятувальниках у Дніпропетровській області (фото)

За даними МВС, співробітники рятувальної служби гасили палаючий мікроавтобус у момент, коли російські окупанти здійснили повторний обстріл.

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У п'ятницю, 13 жовтня, Збройні сили Російської Федерації двічі обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

Повідомляють, що під час повторної атаки в Нікополі було поранено двох співробітників рятувальної служби, які прибули на місце обстрілу ліквідувати пожежу.

Рятувальники гасили палаючий мікроавтобус у момент, коли російські окупанти завдали другого удару. Двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Інформацію про те, що в Нікополі було поранено двох рятувальників, підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"Найшвидшого відновлення, наші Герої без зброї. Які завжди там, де потрібні, навіть із ризиком для власного життя. А безславним окупантам — ганьба. За черговий низинний злочин", — написав чиновник.

ЗС РФ двічі вдарили по Нікополю

Нагадаємо, 11 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по навчальному закладу в місті Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей — жінки 60, 67 і 69 років та 72-річний чоловік.

Раніше, 26 червня, російські окупанти вдарили з важкої артилерії по приватному підприємству в Нікополі, де перебували працівники. Загинули двоє людей — 51-річна жінка та 50-річний чоловік.