РФ завдала удару по Нікополю: зруйновано приватні будинки та підприємство (фото)

Росіяни обстріляли населені пункти на Дніпровщині, пошкодивши підприємство, приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередачі.

Related video

У п'ятницю, 9 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Дніпровську область. Під удар потрапив Нікополь та населені пункти Марганецької та Мирівської громад. Про це голова Дніпровської облради Микола Лукашук розповів у своєму Telegram-каналі.

За даними чиновника, за один день російські загарбники тричі обстріляли Нікопольський район.

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали одне підприємство, сім приватних житлових будинків, три господарські споруди та чотири лінії електропередачі.

Лукашук зазначив, що було обстріляно населені пункти Марганецької та Мирівської громад. За його словами, потерпілих у результаті ворожої атаки немає.

Нагадаємо, вранці цього ж дня ЗС РФ завдали чергового ракетного удару по Харкову. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, обстріл здійснювався із комплексу С-300.

Також 9 червня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що вночі зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 росіяни випустили по Україні 6 крилатих ракет: X-101 та X-55. За його словами, ракета Х-55 призначена для ядерного заряду.