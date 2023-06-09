Обстріл Харкова: росіяни завдали удару ракетами С-300 по околицях міста, — ОВА (фото)

Харківські медіа поділились фото диму, що здіймався після ворожої атаки. В облвійськадміністрації передали, що на місці працюють профільні служби.

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Зранку 9 червня ЗС РФ завдали чергового ракетного удару по Харкову. Кореспондент Фокусу чув звуки вибухів, а пізніше інформацію про обстріл околиць міста підтвердила Харківська ОВА.

У поліції Харківської області після того, як пролунали вибухи, звернулися до цивільних та закликали їх залишатися в укриттях через чергову атаку ЗС РФ.

"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни уразили околиці міста.

"Попередньо, із комплексу С-300. Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці", — написав він.

На момент публікації матеріалу мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі не коментував ракетний удар по околицях Харкова.

Нагадаємо, 8 червня російські загарбники обстріляли Умань. За даними Черкаської обласної військової адміністрації, ворожі снаряди влучили у промисловий об’єкт та автомийку. Внаслідок атаки ЗС РФ серйозні поранення отримали вісім осіб.

Сьогодні, 9 червня, у ДСНС розповіли про наслідки падіння російської ракети у Житомирській області. Збитий снаряд спричинив руйнування чотирьох домівок та загибель людини. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 300 кв. метрів.

У ніч з 5 на 6 червня ЗС РФ атакували Харків ракетами. Мер Ігор Терехов написав про кілька вибухів, що пролунали у місті. Пізніше він підтвердив, що ворогу вдалося пошкодити водопровід у Шевченківському районі та пошкодити будівлі.