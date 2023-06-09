30 пошкоджених будинків: у ДСНС розповіли подробиці обстрілу Житомирської області (фото)

За даними рятувальників, уламки ракети знищили 4 будинки, на місці падіння виникла масштабна пожежа. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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Внаслідок падіння уламків ворожої ракети, збитої над містом Звягель Житомирської області, зруйновано 4 будинки, ще 30 отримали пошкодження. Про це у п'ятницю, 9 червня, повідомили у пресцентрі Державної служби надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ліквідують пожежу на місці падіння уламків Фото: ДСНС Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 30 будинків Фото: ДСНС

Повідомляється, що одна людина загинула, ще троє отримали поранення різного ступеня важкості.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 300 кв.

Обстріл Житомирської області

9 червня стало відомо, що вночі ЗС РФ атакували ракетами Звягель, населений пункт Житомирської області. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що під час повітряної тривоги підрозділи ППО змогли збити одну російську ракету. Уламки ворожого снаряда впали у приватний сектор, що призвело до жертв та руйнувань.

Нічний обстріл України

Як повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 червня росіяни завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. "Шахеди" запускали з південного напрямку, а крилаті ракети — з Каспійського моря та з чотирьох стратегічних бомбардувальників. Силам ППО вдалося знищити 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

Раніше, 8 червня, стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Умані на Черкащині. Ворожі снаряди потрапили в автомийку та промисловий об'єкт. Щонайменше 8 людей отримали поранення.