30 поврежденных домов: в ГСЧС рассказали подробности обстрела Житомирской области (фото)

По данным спасателей, обломки ракеты уничтожили 4 дома, на месте падения возник масштабный пожар. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

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В результате падения обломков вражеской ракеты, сбитой над городом Звягель Житомирской области, разрушено 4 дома, еще 30 получили повреждения. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщили в пресс-центре Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Спасатели ликвидируют пожар на месте падения обломков Фото: ГСЧС В результате вражеского обстрела повреждены 30 домов Фото: ГСЧС

Сообщается, что один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 300 м. кв.

Обстрел Житомирской области

9 июня стало известно, что ночью ВС РФ атаковали ракетами Звягель, населенный пункт Житомирской области. Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что во время воздушной тревоги подразделения ПВО смогли сбить одну российскую ракету. Обломки вражеского снаряда упали в частный сектор, что привело к жертвам и разрушениям.

Ночной обстрел Украины

Как сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 июня россияне нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55. "Шахеды" запускали с южного направления, а крылатые ракеты — с Каспийского моря и с четырех стратегических бомбардировщиков. Силам ПВО удалось уничтожить 4 крылатых ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

Ранее, 8 июня, стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Вражеские снаряды попали в автомойку и промышленный объект. По меньшей мере 8 человек получили ранения.