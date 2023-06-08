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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

РФ нанесла ракетный удар по двум объектам в Умани: есть пострадавшие (фото)

обстрелы городов Украины, российские ракеты, ракетный удар, Умань, Черкасская область, пострадавшие граждане
Фото: Национальная полиция | ВС РФ обстреляли из ракет Умань

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что вечерняя тревога привела к последствиям. На место оперативно прибыли спасательные службы.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. В результате вражеского удара есть несколько пострадавших. Об этом 8 июня сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале.

По его словам, в области было два прилета. Один из них пришелся по промышленному объекту, а второй по автомойке.

"Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашему Уманскому району. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки восемь человек, как минимум, получили серьезные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их сразу госпитализировали в больницу.

На место оперативно прибыли спасательные службы, которые будут справляться с последствиями и выяснять детали удара российских оккупантов.

Чем именно россияне ударили по городу — неизвестно, в Воздушных силах ВСУ поделятся информацией со временем.

Также по не подтвержденной информации от местных Telegram-каналов, еще один ракетный удар был нанесен рядом с супермаркетом АТБ. Местные власти никак не прокомментировали это на момент публикации материала.

обстрелы городов Украины, российские ракеты, ракетный удар, Умань, Черкасская область, пострадавшие граждане Fullscreen
ВС РФ обстреляли из ракет Умань
Фото: Скриншот
обстрелы городов Украины, российские ракеты, ракетный удар, Умань, Черкасская область, пострадавшие граждане Fullscreen
ВС РФ обстреляли из ракет Умань
Фото: Скриншот

Напомним, 8 июня сообщалось, что ВС РФ ударили по жилому дому в Херсоне, пока люди эвакуировались из затопленных домов. Оккупанты наносили удары по центральной части города и прибрежным территориям. Cнаряды попадают и в воду, поэтому процесс эвакуации из затопленных районов крайне сложный.

Также в ночь на 8 июня ВС РФ из артиллерии обстреляли жилые дома в Украинске Донецкой области. Два частных дома и 14 многоэтажек были повреждены в результате атаки захватчиков. Среди жертв – дедушка, его сын и 4-летний внук.