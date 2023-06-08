ВС РФ из артиллерии обстреляли жилые дома в Украинске: погибли взрослые и ребенок (фото)

Два частных дома и 14 многоэтажек были повреждены в результате атаки захватчиков. Среди жертв – дедушка, его сын и 4-летний внук.

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Российские войска обстреляли Украинск в Донецкой области, в результате чего погибли три человека, из них – один ребенок. Об этом сообщила в Telegram Селидовская городская военная администрация.

Ранения получили пять человек, из них — четверо детей. Все доставлены в больницу, оказывается соответствующая медицинская помощь. Два частных дома и 14 многоэтажек были повреждены. На месте работают представители ГСЧС и полиции.

"Ни одно преступление не останется без наказания!", – говорится в сообщении.

Информацию подтвердил и Андрей Ермак, руководитель Офиса президента в Telegram. Он отметил, что смертельные ранения получили двое взрослых и ребенок.

"Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу", – сообщил он.

Донецкая областная прокуратура сообщила, что жертвами стали гражданские, находившиеся в своих жилищах. Эта атака унесла жизни целой семьи: дедушки, его сына и 4-летнего внука.

"Еще две девушки и двое мальчиков в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет получили минно-взрывные травмы", – говорится в сообщении.

Город Украинск: население и экономика

Город Украинск расположен в Донецкой области на территории Селидовской городской общины Покровского района. По переписи 2007 года проживало в населенном пункте около 11 тысяч человек. В городе расположена шахта "Украина", каменноугольные рудники, обогатительные. Недалеко находится автомобильная дорога Донецк-Днепр, в 11 км от города Селидово, а также в 4 км от железнодорожной станции Цукуриха, с которой можно попасть в Курахово, Донецк, Покровск и Селидово.

Город фактически функционирует благодаря шахте "Украина". Именно ради этого и создавался населенный пункт. Боевые действия повлияли на ситуацию в городе, ведь со временем уменьшилось финансирование и пришло в упадок производство.

Напомним, 7 июня Сумская областная военная администрация сообщила, что дрон-камикадзе Shahed атаковал жилой дом и убил гражданских. Смертельные ранения получили двое жителей. Еще один человек был госпитализирован с травмами. На территории Николаевской общины в Сумской области было зафиксировано 5 взрывов, Белопольское общество также оказалось под обстрелом.