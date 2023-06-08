ЗС РФ з артилерії обстріляли житлові будинки в Українську: загинули дорослі й дитина (фото)

Два приватних будинки та 14 багатоповерхівок були пошкоджені внаслідок атаки загарбників. Серед жертв — дідусь, його син і 4-річний онук.

Related video

Російські війська обстріляли Українськ у Донецькій області, внаслідок чого загинули троє людей, із них — одна дитина. Про це повідомила в Telegram Селидівська міська військова адміністрація.

Поранення отримали п'ятеро осіб, із них — четверо дітей. Усі доставлені до лікарні, надається відповідна медична допомога. Два приватних будинки та 14 багатоповерхівок були пошкоджені. На місці працюють представники ДСНС і поліції.

"Жодний злочин не залишиться без покарання!" — йдеться в дописі.

Інформацію підтвердив і Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, у Telegram. Він зазначив, що смертельні поранення отримали двоє дорослих і дитина.

"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу", — повідомив він.

Донецька обласна прокуратура повідомила, що жертвами стали цивільні, які перебували у своїх помешканнях. Ця атака забрала життя цілої родини: дідуся, його сина та 4-річного онука.

"Ще двоє дівчат і двоє хлопчиків віком 3, 4, 9 й 13 років зазнали мінно-вибухових травм", — ідеться в дописі.

Місто Українськ: населення та економіка

Місто Українськ розташоване у Донецькій області на території Селидівської міської громади Покровського району. За переписом 2007 року проживало у населеному пункті близько 11 тисяч людей. У місті розташована шахта "Україна", кам'яновугільні копальні, збагачувальні. Неподалік є автомобільна дорога Донецьк-Дніпро, за 11 км від міста Селидове, а також за 4 км від залізничної станції Цукуриха, з якої можна потрапити до Курахового, Донецька, Покровська та Селидового.

Місто фактично функціонує завдяки шахті "Україна". Саме заради цього об'єкта й створювався населений пункт. Бойові дії вплинули на ситуацію у місті, адже з часом зменшилося фінансування та занепало виробництво.

Нагадаємо, 7 червня Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що дрон-камікадзе Shahed атакував житловий будинок та вбив цивільних. Смертельні поранення отримали двоє мешканців. Ще одна людина була госпіталізована з травмами. На території Миколаївської громади у Сумській області було зафіксовано 5 вибухів, Білопільська громада також опинилася під обстрілом.