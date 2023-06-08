РФ завдала ракетного удару по двох об'єктах в Умані: є постраждалі (фото)

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що вечірня тривога призвела до наслідків. На місце оперативно прибули рятувальні служби.

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Умані на Черкащині. Внаслідок ворожого удару є кілька постраждалих. Про це 8 червня повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram-каналі.

За його словами, в області було два прильоти. Один із них по промисловому об'єкту, а другий по автомийці.

"Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки вісім людей, як мінімум, зазнали серйозних поранень. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, їх одразу госпіталізували до лікарні.

На місце оперативно прибули рятувальні служби, які справлятимуться з наслідками та з'ясовуватимуть деталі удару російських окупантів.

Чим саме росіяни вдарили містом — невідомо, у Повітряних силах ЗСУ поділяться інформацією з часом.

Також, за не підтвердженою інформацією від місцевих Telegram-каналів, ще один ракетний удар був завданий поруч із супермаркетом АТБ. Місцева влада ніяк не прокоментувала це на момент публікації матеріалу.

ЗС РФ обстріляли з ракет Умань Фото: Скриншот ЗС РФ обстріляли з ракет Умань Фото: Скриншот

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по житловому будинку в Херсоні, поки люди евакуювалися із затоплених будинків. Окупанти завдавали ударів по центральній частині міста та прибережним територіям. Cнаряди потрапляють і у воду, тому процес евакуації із затоплених районів украй складний.

Також у ніч на 8 червня ЗС РФ з артилерії обстріляли житлові будинки в Українську Донецькій області. Два приватні будинки та 14 багатоповерхівок були пошкоджені внаслідок атаки загарбників. Серед жертв – дідусь, його син та 4-річний онук.