Обстріл Херсона під час евакуації: ЗС РФ вдарили по житловому будинку (відео)

Окупанти завдавали ударів по центральній частині міста та прибережним територіям. Cнаряди потрапляють і у воду, тому процес евакуації із затоплених районів вкрай складний.

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Російські військові 8 червня обстрілювали Херсон, один із снарядів потрапив до житлового будинку. Відео прильоту публікують у Telegram-каналах.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що ЗС РФ обстрілюють Херсон під час евакуації людей із затоплених районів.

"А в цей час росіяни обстрілюють Херсон. Звичайні терористи", — зазначив він.

Волонтери та журналісти, які перебувають на місці подій, публікують відео ударів. Снаряди попадають у воду.

Обстріл міста підтвердив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, загарбники завдають ударів по центральній частині Херсона та прибережним територіям.

Відомо про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок обстрілу під час евакуації.

Український журналіст Стас Юрченко повідомляв про обстріл району Корабельна площа у Херсоні під час евакуації із затоплених районів.

Житлові квартали обстріляли одразу після виїзду з міста президента України Володимира Зеленського, додав він.

Нагадаємо, що 8 червня стало відомо про загибель у Херсоні українського добровольця із позивним "Кабан". Під його керівництвом у місті врятували до 120 людей.

Загарбники також завдали десятків ударів по цивільних у Херсоні 7 липня. Люди рятувалися із затопленого мікрорайону Острів.