Обстрел Херсона во время эвакуации: ВС РФ ударили по жилому дому (видео)

Оккупанты наносили удары по центральной части города и прибрежным территориям. Cнаряды попадают и в воду, поэтому процесс эвакуации из затопленных районов крайне сложный.

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Российские военные 8 июня обстреливали Херсон, один из снарядов попал в жилой дом. Видео прилета публикуют в Telegram-каналах.

Глава Офиса президента Украины отметил, что ВС РФ обстреливают Херсон во время эвакуации людей из затопленных районов.

"А в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", — указал он.

Волонтеры и журналисты, которые находятся на месте событий, публикуют видео ударов. Cнаряды попадают и в воду.

Обстрел города подтвердил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, захватчики наносят удары по центральной части Херсона и прибрежным территориям.

Известно об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела во время эвакуации.

Украинский журналист Стас Юрченко сообщал про обстрел района Корабельная площадь в Херсоне во время эвакуации из затопленных районов.

Жилые кварталы обстреляли сразу после выезда из города президента Украины Владимира Зеленского, добавил он.

Напомним, что 8 июня стало известно о гибели в Херсоне украинского добровольца с позывным "Кабан". Под его руководством в городе спасли до 120 человек.

Захватчики также нанесли десятки ударов по гражданским в Херсоне 7 июля. Люди спасались из затопленного микрорайона Остров.