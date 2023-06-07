Стреляли из РСЗО: ВС РФ пытались убить спасавшихся из затопленного Херсона, – ВСУ

Оккупанты нанесли десятки ударов по людям, которые выезжали на автобусах из микрорайона Остров. Эвакуация продолжается — город покинули более 1,7 тысяч человек.

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Российские оккупанты нанесли десятки ударов по людям, которые пытались спастись из затопленного микрорайона Остров в Херсоне. Об этом сказал 7 июня в комментарии агентству "УНИАН" спикер 124-й бригады ВСУ Сергей Грибочек.

По его данным, во время сбора эвакуационных автобусов на Острове, захватчики обстреливали их из РСЗО и других видов вооружений, которые доставали до района.

"Они просто мешают, не дают людям эвакуироваться – как на этом берегу, так и на том. Прилеты были на Одесской площади. Было видно, как снаряды в воду прилетают. Есть пострадавшие, но ребята, военные были рядом и оказали медицинскую помощь", — рассказал Грибочек.

Погибших в результате прилетов нет, но есть раненые. Точных данных о прилетах пока нет, но количество исчисляется десятками, добавил спикер 124-й бригады ВСУ.

Эвакуация из Херсона 7 июня продолжается — к 15:00 из подтопленных районов эвакуировали 1 752 человека, из них 103 ребенка. Предоставлена психологическая помощь 111 лицам, отметили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, было подтоплено 20 населенных пунктов и 2612 домов на правом берегу Днепра.

Напомним, что Силы обороны юга Украины 7 июня говорили об отступлении ВС РФ от Днепра на расстояние от 5 до 15 км после подрыва Каховской ГЭС.

Журналисты The New York Times 7 июня выяснили, что Каховскую ГЭС могли подорвать изнутри. На это указывают масштабы разрушений плотины.