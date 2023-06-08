Лодку затянуло под баржу: в Херсоне погиб доброволец "Кабан", руководивший эвакуацией людей

Украинский защитник вывез около 120 человек из зоны техногенной катастрофы. По словам главы организации "Основа будущего" Евгения Карася, погибший прошел Майдан, АТО и участвовал в полномасштабной войне против РФ.

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В Херсоне погиб украинский доброволец с позывным "Кабан". Он руководил эвакуацией людей из затопленных районов Херсона, написал в Telegram 8 июня украинский военнослужащий, лидер организации "Основа будущего" Евгений Карась.

"Кабан". Националист, доброволец, "свободовец". Революционная улица, Майдан, АТО, война. Погиб вчера (7 июня)", — проинформировал Карась.

Лодку "Кабана" и его побратима "Юга" затянуло течением под баржу. Под его руководством из затопленных зон вывезли примерно 120 жителей Херсона, заключил военный.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 8 июня посещал переправу в Херсоне, через которую эвакуировали людей из подтопленных территорий.

Украинский журналист Стас Юрченко рассказал, что ВС РФ сразу после отъезда Зеленского из Херсона обстреляли места эвакуации людей. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил об одном раненом гражданском в результате обстрела.