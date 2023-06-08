Наблюдал за эвакуацией людей: Зеленский приехал в затопленный Херсон (видео)

Президент Украины обсуждал с другими представителями власти ликвидацию последствий техногенной катастрофы из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. По его словам, нужно обновить экосистему региона и думать о компенсациях пострадавшим.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, на которой эвакуируют людей из подтопленных территорий. Об этом он написал в Telegram 8 июня.

"Наша задача – максимально защитить жизнь и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу", — отметил глава государства.

Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область. Там он провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

По словам президента, на совещании обсуждали много важных вопросов. В частности, говорили про оперативную обстановку в области после катастрофы, планы эвакуации населения из потенциальных зон затопления, ликвидацию чрезвычайной ситуации и организацию жизнеобеспечения затопленных территорий.

"Также перспективы обновления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы", — указал он.

Зеленский отметил важность подсчета убытков и выделения денег для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы. Также важно разработать программу компенсации убытков или релокации предприятий в границах Херсонской области, заключил он.

Напомним, что советник Офиса президента Украины Олег Устенко 8 июня заявил о требовании от РФ многомиллиардных долларовых репараций за подрыв Каховской ГЭС.

Российские пропагандисты требуют "отомстить" Украине за Каховскую ГЭС. Отставной генерал Евгений Бужинский призвал ВС РФ разрушить дамбу Киевской ГЭС и затопить Киев.