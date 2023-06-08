Спостерігав за евакуацією людей: Зеленський приїхав до затопленого Херсону (відео)

Президент України обговорював з іншими представниками влади ліквідацію наслідків техногенної катастрофи через підрив росіян Каховської ГЕС. За його словами, потрібно оновити екосистему регіону та думати про компенсації постраждалим.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав переправу у Херсоні, на якій евакуювали людей із підтоплених територій. Про це він написав в Telegram 8 червня.

"Наше завдання — максимально захистити життя та допомогти людям. Дякую рятувальникам та волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи", — зазначив голова держави.

Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонської області. Там він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

За словами президента, на нараді обговорювали багато важливих питань. Зокрема, говорили про оперативну обстановку в області після катастрофи, плани евакуації населення з потенційних зон затоплення, ліквідацію надзвичайної ситуації та організацію життєзабезпечення затоплених територій.

"Також перспективи оновлення екосистеми регіону та оперативна військова обстановка в зоні техногенної катастрофи", — зазначив він.

Зеленський наголосив на важливості підрахунку збитків та виділення грошей для компенсацій жителям, які постраждали внаслідок катастрофи. Також важливо розробити програму компенсації збитків чи релокації підприємств у межах Херсонської області, наголосив він.

Нагадаємо, що радник Офісу президента України Олег Устенко 8 червня заявив про вимогу від РФ багатомільярдних доларових репарацій за підрив Каховської ГЕС.

Російські пропагандисти вимагають "помститися" Україні за Каховську ГЕС. Відставний генерал Євген Бужинський закликав ЗС РФ зруйнувати дамбу Київської ГЕС та затопити Київ.