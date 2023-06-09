Обстрел Харькова: россияне нанесли удар ракетами С-300 по окрестностям города, — ОВА (фото)

Харьковские медиа поделились фото дыма, поднимавшегося после вражеской атаки. В обладминистрации передали, что на месте работают профильные службы.

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Утром 9 мая ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по Харькову. Корреспондент Фокуса слышал звуки взрывов, а позже информацию об обстреле окрестностей города подтвердила Харьковская ОВА.

В полиции Харьковской области после того, как раздались взрывы, обратились к гражданским и призвали их оставаться в укрытиях из-за очередной атаки ВС РФ.

"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя", — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне поразили окрестности города.

"Предварительно, из комплекса С-300. Без жертв и пострадавших. Профильные службы работают на месте", — написал он.

На момент публикации материала мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале не комментировал ракетный удар по окрестностям Харькова.

Напомним, 8 июня российские захватчики обстреляли Умань. По данным Черкасской областной военной администрации, вражеские снаряды попали в промышленный объект и автомойку. В результате атаки ВС РФ серьезные ранения получили восемь человек.

Сегодня, 9 июня, в ГСЧС рассказали о последствиях падения российской ракеты в Житомирской области. Сбитый снаряд привел к разрушению четырех домов и гибели человека. Спасатели ликвидировали пожар на площади 300 кв. метров.

В ночь с 5 на 6 июня ВС РФ атаковали Харьков ракетами. Мэр Игорь Терехов написал о нескольких взрывах, раздавшихся в городе. Позже он подтвердил, что врагу удалось повредить водопровод в Шевченковском районе и повредить здания.