ЗС РФ зі "Смерча" обстріляли село Багатир на Донеччині: є жертви та руйнації (відео)

За даними правоохоронців, окупанти випустили 9 реактивних снарядів калібром 300-мм. Від отриманих поранень загинув 11-річний хлопчик.

Related video

Окупаційні війська обстріляли село Багатир в Донецькій області з РСЗВ "Смерч". В результаті загинув 11-річний хлопчик. Про це повідомляє Національна поліція.

Вранці 14 жовтня російські війська завдали удар по селищу Багатир з реактивної артилерії "Смерч". Правоохоронці зафіксували 9 "прильотів" по житловому сектору. В результаті обстрілу смертельні травми отримав 11-річний хлопчик, його 31-річна мати й молодший брат отримали численні поранення й госпіталізовані.

Важливо

ЗСУ знищили другу РСЗВ "Смерч" з початку повномасштабної війни (фото)

Усього поліцейські з групи "Білий янгол" зафіксували пошкодження 20 будинків, а також церкви школи, цивільні машини та електромережі. Деякі люди ховались від обстрілів у підвалах, інші ж вижили під руїнами власних домівок.

Правоохоронці задокументували воєнний злочин й попередньо кваліфікують його по частині 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Окрім Багатиря російські окупанти обстріляли Покровськ з Іскандера. В результаті поранено 21 людину.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялось, що російські війська хочуть спалити Авдіївку дотла. Місто намагаються штурмувати четверту добу поспіль.

Також 13 жовтня ЗС РФ вдарили по рятувальниках у Дніпропетровській області під час гасіння пожежі після обстріли.