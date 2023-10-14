Вдарили по ринку у вихідний день: ЗС РФ обстріляли Херсон, подробиці від МВА

За інформацією начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, противник атакував місто на півдні країни о 15:00. Жертв вдалося уникнути завдяки тому, що це був кінець робочого дня.

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Російські окупанти не припиняють терор мирного населення України і цього разу атакували Херсон посеред дня. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі 14 жовтня.

За його словами, приблизно о 15:00 окупаційні війська РФ, які перебувають на лівому березі Херсонської області, обстріляли місто. При цьому, за даними місцевої ОВА, повітряну тривогу було оголошено о 15:05.

"Влучили в районі одного з ринків. Попередньо відомо про двох поранених. Інформація уточнюється", — написав Роман Мрочко, проте пізніше інформація про постраждалих не підтвердилася.

За уточненими даними, обійшлося без жертв і постраждалих і причиною тому стало закінчення робочого дня.

"Свідки пояснюють це тільки тим, що робочий день закінчився і покупців майже не було. Залишались поодинокі продавці та власники біля своїх крамниць", — продовжив Роман Мрочко.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі написав, що не підтверджує наявність постраждалих унаслідок ворожого обстрілу. Окремо він додав, що росіяни обстрілюють місто регулярно з усіх видів озброєння.

"Тому якщо ви почули звуки вибухів, навіть без оголошення повітряної тривоги, перейдіть в укриття або лягайте на землю. Не нехтуйте своєю безпекою", — продовжив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ зі "Смерчу" обстріляли село Богатир у Донецькій області. Правоохоронці зазначили, що противник випустив 9 реактивних снарядів калібром 300-мм. Від отриманих поранень загинув 11-річний хлопчик.