Вибухи в Криму: під удар потрапив військовий аеродром "Саки", — соцмережі (відео)

У Міноборони РФ стверджують, що російська ППО нібито знищила чотири українські ракети над окупованим Кримом.

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У ніч на 6 січня на території тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Над півостровом спрацювала протиповітряна оборона, повідомила пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації.

У Міноборони РФ заявили про перехоплення і знищення чотирьох "авіаційних керованих ракет" над Кримом. В атаці російське оборонне відомство звинуватило Україну.

Моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про щонайменше десять вибухів у Євпаторії. Вибухи також прогриміли в населених пунктах Саки та Новофедорівка.

Вибухи в Євпаторії

Пізніше з'явилася інформація про падіння уламків на приватний будинок у Михайлівці. Підписники пабліка повідомили, що на місці події спалахнула пожежа.

За даними каналу, під ударом опинився військовий аеродром "Саки", розташований у Новофедорівці. Як зазначають автори публікації, у "Саках" базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. На його озброєнні — бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Аеродром "Саки" зазнав обстрілу

Нагадаємо, в ніч на 5 січня Крим зазнав атаки БПЛА. У Міноборони РФ заявили, що російським засобам ППО нібито вдалося знищити і перехопити 36 українських безпілотників над півостровом.

Крім того, 4 січня на території російського Бєлгорода пролунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до обласного центру було збито десять повітряних цілей.