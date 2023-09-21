Удар по аеродрому в Саках: СтратКом ЗСУ підтвердив успішне ураження бази в Криму

Українські бійці уразили військовий аеропорт "Саки" у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням ЗМІ, військова техніка ворога отримала серйозні пошкодження.

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Збройні сили України підтвердили удар по ворожому російському аеродрому біля Саків у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму. Слава 3бройним Силам України!" — йшлося в повідомленні.

Атака по військовому аеродрому "Саки": що відомо

Вночі 21 вересня СБУ разом із ВМС ЗСУ завдали масованого удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. В момент атаки на летовищі перебувало щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, ЗРГК "Панцирь". Крім цього, там розташовувалася база підготовки операторів БпЛА "Mojaher". В результаті ураження ворожа військова техніка отримала серйозні пошкодження.

Українські бійці перевантажили російську протиповітряну оборону, використавши безпілотники, а потім запустили ракети "Нептун".

Нагадаємо, вночі 21 вересня в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі чули звуки вибухів у районі Євпаторії та Саках. Також місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в Севастополі, в Чорноморському та під Сімферополем. У Міноборони РФ повідомили про знищення над акваторією Чорного моря та територією півострова Крим 19 безпілотників. Крім цього, у відомстві заявили про збиття дронів у Курській, Бєлгородській та Орловській областях.