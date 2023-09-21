Удар по аэродрому в Саках: СтратКом ВСУ подтвердил успешное поражение базы в Крыму

Украинские бойцы поразили военный аэропорт "Саки" во временно оккупированном Крыму. По сообщению СМИ, военная техника врага получила серьезные повреждения.

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Вооруженные силы Украины подтвердили удар по вражескому российскому аэродрому возле Саков во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому оккупантов вблизи города Саки временно оккупированного Крыма. Слава 3бройным Силам Украины!" — говорилось в сообщении.

Атака по военному аэродрому "Саки": что известно

Ночью 21 сентября СБУ вместе с ВМС ВСУ нанесли массированный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В момент атаки на аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, ЗРГК "Панцирь". Кроме этого, там располагалась база подготовки операторов БпЛА "Mojaher". В результате поражения вражеская военная техника получила серьезные повреждения.

Украинские бойцы перегрузили российскую противовоздушную оборону, использовав беспилотники, а затем запустили ракеты "Нептун".

Напомним, ночью 21 сентября во временно оккупированном Крыму местные жители слышали звуки взрывов в районе Евпатории и Саках. Также местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Севастополе, в Черноморском и под Симферополем. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении над акваторией Черного моря и территорией полуострова Крым 19 беспилотников. Кроме этого, в ведомстве заявили о сбитии дронов в Курской, Белгородской и Орловской областях.