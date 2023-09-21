Атака БПЛА на Крым: в Минобороны России заявили, что ПВО уничтожила 19 беспилотников

В ведомстве также заявили, что по одному БПЛА якобы сбили над территориями Курской, Белгородской и Орловской областями.

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В ночь на 21 сентября оккупированный Крым был атакован несколькими группами БПЛА. Так, силы ПВО оккупантов якобы смогли уничтожить 19 дронов. Об этом сообщило Министерство обороны страны-агрессора в Telegram в 02:14.

В ведомстве обвинили в атаке Вооруженные силы Украины.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА", — сказано в сообщении.

Также в Минобороны РФ отметили, что по одному БПЛА якобы сбили над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь подтвердил работу ПВО в Крыму.

"Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны", — заявил он.

Взрывы в Крыму

Напомним, что в ночь на 21 сентября Крым массово атаковали БПЛА. Так, налет беспилотников начался примерно в полночь. О взрывах сообщали жители Евпатории, Симферополя, Севастополя, Сак, Новофедоровки и других населенных пунктов. РосСМИ сообщили, что произошла самая массовая атака дронов на оккупированный полуостров за все время.