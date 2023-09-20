Атака на базу РФ в Крыму: Storm Shadow могли ударить по "бункеру Каддафи", — эксперты

Конструкция дальнобойной ракеты Storm Shadow предназначена для пробивания отверстий в сверхзащищенных бункерах. Сперва часть 450-килограммового заряда пробивает потолок бункера, затем другая часть крушит стены и все живое внутри.

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20 сентября к северу от Севастополя в оккупированном Крыму в небо поднялся столб дыма, а в направлении военной базы ВС РФ двинулись кареты скорой помощи. Представитель российских властей Михаил Развожаев заявил, что произошел удар ракетами и дронами, которые якобы сбило ПВО оккупантов. Эксперты предположили, что целью ракет был укрепленный командный пункт, для уничтожения которого подходит ракета Storm Shadow. Об этом говорится в статье издания Defense Express.

Под Севастополем дымит возле населенного пункта Верхнесадовое. На существующих картах военных объектов ВС РФ в Крыму указано, что там расположен 744-й Центр связи Командования ЧФ РФ. Однако эксперты предполагают, что речь может идти о другом "вкусном" объекте.

Отмечают, что именно возле Верхнесадового располагался запасной командный центр командования — ЗКЦ ОК "ВМС" ВСУ (в/ч А-2929), или 30-е управление эксплуатации специального объекта. Командный пункт построен во время СССР, затем там обустроили ЗЦК для украинского командования. Во время аннексии Крыма в 2014 году его одним из первых захватили российские военные, утверждают эксперты.

По словам экспертов, укрепление подземной части должно быть таким же мощным, как бункер ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Когда в Ливии проводили спецоперацию по ликвидации его режима, ракета Storm Shadow ударила по этому бункеру всеми 450 кг взрывчатки.

В материале издания предполагают, что 20 сентября по цели в Крыму могли ударить или ракетой Storm Shadow, или SCALP. При этом первая из них создавалась именно для того, чтобы уничтожать бункеры. В частности, она взрывается в два приема. Сначала подрывается кумулятивный заряд за пределами цели и пробивает в ней отверстие. После этого туда влетает фугасный снаряд и разбивает все вдребезги.

Взрыв в Крыму: детали

На карте видно, что командный пункт, о котором рассказали эксперты, находится в 2 км к северу от Верхнесадового. На территории объекта — несколько наземных зданий, несколько антенн для налаживания связи и подземная часть.

Какие координаты ЗКЦ ОК "ВМС" ВСУ в Крыму Фото: Google maps

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил СМИ, что по цели в Крыму действительно нанесли ракетный удар. Другой информации он не привел, поэтому не известно, какую ракету использовали и какой именно объект она должна была уничтожить.

Напоминаем, эксперты начали рассуждать, какие цели выберет украинское командование, когда получит дальнобойные ракеты ATACMS. Предполагают, что они полетят вглубь оккупированных территорий и будут доставать до баз РФ под Мариуполем и в Крыму. Между тем Государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул, что ATACMS действительно поступят в Украину, но для их использования нужно подготовить бойцов ВСУ. Между тем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и планирует встретиться с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что для получения дальнобойных ракет сделают еще один существенный шаг.