Крым и Мариуполь. Куда ударят ракеты ATACMS сразу после доставки в Киев

Столь мощное оружие как ATACMS, может изменить ход войны, например, на южном направлении. Одна ракета уничтожит Севастопольский морской порт, но 10-20 снарядов не хватит для качественного проламывания фронта, уверены военные аналитики.

Related video

Американские сенаторы Том Коттон, Сьюзан Коллинз, Роджер Уикер и Линдси Грэм просят президента Джо Байдена быстрее решать с предоставлением Украине дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS. Политики считают, что с их помощью ВСУ будут бить по главным объектам логистики и коммуникаций российской армии, пусковым установкам крылатых ракет и беспилотников.

"США вполне способны предоставить это оружие без какого-либо заметного риска для собственной боеспособности. Украина значительно ослабила боевую мощь России, ей требуется лишь небольшая часть наших запасов ATACMS. США могут производить сотни ракет ATACMS и высокоточных ударных ракет в год и пополнить свои запасы", — указывают сенаторы.

Высокопоставленные американские чиновники последнее время часто озвучивали необходимость отправки Киеву данного типа ракет. Газета Financial Times 10 сентября со ссылкой на представителя администрации Байдена писала о скором принятии решения по ATACMS.

Телеканал ABC News на прошлой неделе сообщал о "приближении момента" отправки снарядов. Ракеты "лежат буквально на столе" и, вероятно, будут включены в следующий пакет военной помощи. Однако пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что решение еще не принято.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN во время визита в США сказал, что переговоры о поставках дальнобойных ATACMS "на финишной прямой". Если ракеты все же не отправят, у ВСУ будут большие потери на поле боя, добавил он.

Поставки ракет ATACMS для ВСУ: Крымский мост может обвалиться

Главной целью ракет ATACMS после их доставки в части ВСУ может стать Крымский мост, а также военные объекты и база Черноморского флота РФ в Севастополе, считает военный эксперт Павел Нарожный.

Американские ATACMS лучше британских Storm Shadow, так как последние запускаются самолетами и вражеские силы ПВО могут их подбить. ATACMS запускают установки Himars или M270, поэтому способны подъехать к линии соприкосновения, выпустить ракеты и уехать, прокомментировал он в беседе с Фокусом.

"Все что стоит в Севастопольской бухте, надо уничтожить: корабли, подводные лодки и оборудования. Фугасные ракеты ATACMS подойдут для уничтожения укрепрайонов. Если речь идет об уничтожении личного состава врага, нужно применять кассетные боеприпасы", — заметил специалист.

Второе приоритетное направление — Мариуполь, крупный логистический хаб для южного фронта. Железная дорога и вся инфраструктура подлежит бомбардировке, но все зависит от количества американских ракет, продолжил эксперт.

"В Афганистане войска США применили около 500 таких ракет. Что касается Украины, речь будет идти примерно о 100 единицах, но даже такого количества будет достаточно для поражения стратегических объектов армии РФ", — говорит Нарожный.

"Десятки ATACMS проблемы не решат"

Основное значение, по мнению военного аналитика, полковника запаса ВСУ Петра Черника, имеет количество предоставляемых ракет. Чтобы проломить какой-либо участок фронта, нужны сотни, а лучше более тысячи ракет.

"У американцев запасы ракет есть, на складах более 4 тысяч. Это баллистика, 5400 км/ч скорость полета, сбить их практически нереально. Himars или M270 позволят за 15-20 минут перезарядить и снова выстрелить. На отдельных участках фронта, например на юге, ракеты ATACMS действительно изменят ход войны. Несколько десятков штук конечно мало что решат", — объяснил военный.

Ракета ATACMS спокойно может уничтожить Севастопольский морской порт, но многое зависит от дальности поражения целей, добавил он.

"Есть принцип — одна треть от оперативной дальности. Если максимальный пуск до 300 км, чтобы не потерять снаряд или машину, желательно запускать снаряд на 100 километров", — заметил Черник.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров недавно реагировал на возможные поставки Украине ракет ATACMS. По его словам, Украину много лет готовили для нанесения стратегического поражения РФ.

Фокус ранее писал о нежелании Германии предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus до решения США об отправке ATACMS. Великобритания и Франция уже передавали Киеву ракеты Storm Shadow и Scalp.