"Небольшое пятно": мазут с затонувших танкеров РФ загрязнил около 18 км акватории Севастополя

Российские власти в Севастополе уверяют, что у берегов города есть незначительное "мазутное пятно". Однако мониторинговые каналы сообщат о растекании нефтепродуктов с танкеров у берегов города на значительное расстояние.

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Мазут с российских танкеров, которые затонули возле порта Кавказ несколько недель назад, уже доплыл до берегов оккупированного Севастополя и Балаклавской бухты. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" в Telegram.

"Одиночное маааленькое пятнышко, ага. И все птицы, обнаруженные на пляжах, находящихся друг от друга в десятках километров, вымазались именно от этого пятна. На карте показано расположение пляжей", — говорится в сообщении.

Места расположения мазутных пятен (фото: Крымский ветер/Telegram)

Так мониторинговая группа отреагировала на сообщение так называемого местного губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Чиновник заявил, что до Севастополя дошло лишь "небольшое пятно", а случаи нахождения птиц в мазуте — "единичные".

Мониторы также указывают, что пока российский губернатор Севастополя рассказывает об "одиночном пятне мазута", то вымазанных в этом мазуте птиц находят уже у берегов Евпатории.

"Стоит отметить, что птицы в "мазутной шубе" летать не могут, а это означает, что мазут уже дрейфует вдоль западного побережья Крыма", — говорится в сообщении мониторинговой группы.

По оценкам группы "Крымский ветер", на данный момент в Ленинском районе Крыма уже 18 км побережья между селом Яковенково до заповедника "Опук" уже загрязнены мазутом.

Авария российских танкеров в Керченском проливе — что известно

15 декабря российские СМИ сообщили, что возле Керченского пролива начали тонуть два танкера РФ "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным медиа, танкеры разломили пополам мощные волны, тогда как оба судна перевозили до 8 тысяч тонн мазута

Впоследствии Telegram-канал Baza отметил, что 14 членов экипажа танкера "Волгонефть-239" будут эвакуированы позже из-за неблагоприятных погодных условий. С танкера "Волгонефть-212" эвакуировали 11 человек, среди них двое были в тяжелом состоянии, а также сообщали о якобы одном погибшем.

17 декабря российский губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что мазут с танкеров загрязнил десятки километров пляжа. Местные жители публикуют видео загрязненных в мазуте морских птиц и жалуются на резкий запах нефти, вызывающий слезы и рвоту.

Позже СМИ провели расследование и выяснили, как речные танкеры РФ оказались в Черном море и что привело к разливу мазута. Оба потерпевших крушение танкера предназначались для речных перевозок, но оказались в бурном море для перевалки нефтепродуктов возле Керченского пролива.