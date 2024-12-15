Авария танкеров РФ в Керченском проливе: эвакуацию экипажа отложили до утра (видео)

Члены экипажа танкера "Волгонефть-212" эвакуированы, один из них погиб. Спасение моряков со второго танкера прекратили из-за непогоды. В Greenpeace предупредили об угрозе экологической катастрофы в результате разлива нефтепродуктов.

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В воскресенье утром, 15 декабря, вблизи Керченского пролива затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Российские СМИ сообщали, что суда, которые были заполнены мазутом, разломали пополам волны. Представитель Военно-морских сил ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Киев" заявил, что в чрезвычайном происшествии виновата не стихия, а российская халатность и разгильдяйство.

"Эти суда фактически являются речными. Их задача с Волги тянуть этот мазут, нефтепродукты и перегружать их на другие суда, даже иностранные, уже где-то в море. Они теоретически могут выходить в море, но при других условиях", — заявил Плетенчук.

По его словам, высота волн и скорость ветра, которые сегодня наблюдались, превышали нормативные показатели, на которые рассчитаны танкеры. Кроме того, это суда, которым 50+ лет.

"Для такого возраста эти суда уже должны быть списаны. Соответственно, они нарушили в принципе все, что могли", — добавил Плетенчук.

Авария танкеров РФ в Керченском проливе: что известно

По данным российского Telegram-канала Baza, эвакуацию экипажа с двух танкеров отложили до утра из-за погодных условий. Использовать вертолеты и спасательные шлюпки нельзя.

Танкер "Волгонефть-239" сел на мель в 80 метрах от порта "Тамань" Краснодарского края. Его носовая часть уходит под воду. Сообщается, что 14 членов экипажа перешли в кормовую часть.

Ранее с танкера "Волгонефть-212" эвакуировали 11 членов экипажа. Двое моряков в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести.

Сильнее всего пострадал капитан танкера, который наглотался воды с мазутом и потерял сознание.

Также СМИ сообщали о смерти одного человека.

Катастрофа танкеров РФ: каковы последствия

Системный аналитик Евгений Истребин, комментируя катастрофу двух российских танкеров в Керченском проливе отметил, что "Россия представляет угрозу для всей Европы со своими старыми танкерами, перевозящими нефть и нефтепродукты". Он считает, что "катастрофа может произойти в любой момент".

В Greenpeace заявили об угрозе экологической катастрофы. В организации отметили, что 4,3 тонны мазута и, возможно, других нефтепродуктов, выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря.

Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании Пол Джонстон предупредил о серьезных последствиях.

"При нынешних погодных условиях его (разлив — ред.) будет чрезвычайно трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет чрезвычайно трудно очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти. Тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, вызывают более заметное влияние в том числе на морскую фауну. ... Если корабли затонут, то существует вероятность долговременного вылива нефти и нефтепродуктов", — заявил он.

В природоохранной организации предположили, что Россия будет скрывать последствия аварии.

Напомним, 15 декабря в 8 километрах от Керченского пролива начали тонуть два российских танкера, которые перевозили мазут. На борту одного судна находилось 13 членов экипажа, на борту другого — 14.