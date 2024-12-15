У Керченского пролива тонут два танкера РФ, есть угроза экологической катастрофы (видео)

По предварительной информации, ЧП произошло из-за сильных волн. На суднах пребывает по 13 членов экипажа, а также несколько тысяч тонн мазута.

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Танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит бедствие в восьми километрах от берега у Керченского пролива. После стало известно и о крушении второго судна. Об этом сообщает российское медиа "Интерфакс", ссылаясь на собеседника в экстренной службе.

На борту танкера "Волгонефть-212" находились 13 членов экипажа, а груз составлял около 4300 тонн мазута.

Из резервуаров "Волганефть-212" утекло более четырех тысяч тонн мазута, образовав в море большое черное пятно. Спасатели на буксирах работают над тем, чтобы вытащить моряков из воды.

В Керченском проливе тонут два российских танкера

Позднее российское медиа Shot сообщило, что вслед за этим судном затонул еще один танкер — "Волгонефть-239", корпус которого также раскололся на две части под воздействием волны.

Впоследствии россияне заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239".

"Как рассказали нам очевидцы, мощные волны пробили судна. Сейчас спасательный катер плывет в сторону "Волгонефти-239". На борту каждого судна находятся по 13 человек экипажа. Сперва пострадало судно "Волгонефть-212", которое перевозило более 4 тонн мазута, через час – "Волгонефть-239", – говорится в сообщении российского медиа Shot.

На месте работают спасательные службы. В акватории, где произошел инцидент, наблюдаются сильные волны и плохие погодные условия, что усложняет операцию.

В настоящее время судно "Волгонефть-212 находится к нескольких километрах от берега.

Танкер "Волгонефть-239" находится на другой стороне Краснодарского края РФ.

Напомним, что россия продолжает зарабатывать деньги на продаже нефти через теневой танкерный флот, который третий год подряд играет ключевую роль в поддержке экспортного потенциала страны-агрессора на фоне международных санкций и поддержки войны в Украине. Он обеспечивает треть доходов, активно влияет на мировой рынок нефти и создает экологические риски. И даже расширение санкций против него, в частности, Британии, не дает повода для оптимизма.