Вдоль Крымского моста устанавливают мощные сваи для защиты от дронов, — СМИ (фото)

По словам журналистов, сваи разместили со стороны Керченского пролива и далее по направлению к морю. По другую сторону — понтонные сооружения, которые были установлены прежде.

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В Керченском проливе продолжается установка свай вдоль моста, которые вбивают в морское дно. Об этом пишет проект "Радио свобода" "Крым.Реалии".

Рядом с мостом сейчас находится оборудование для установки металлических или железобетонных свай, называющихся копером.

На опубликованных фото видны такие заграждения, вбитые в морское дно, а также плавучие краны, которые использовались для поднятия тяжелых грузов.

Сваи устанавливают со стороны Керченского пролива и далее по направлению к Черному морю. По другую сторону находятся понтонные сооружения — их установили ранее.

РФ устанавливает сваи для защиты моста в Керченском проливе

Мост в Керченском проливе

Мост в Керченском проливе

Мост в Керченском проливе

Ко всему прочему, в акватории пролива и возле берега размещено значительно количество спецтехники.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что российские военные применяют для защиты Крымского моста имеющиеся ПВО, среди прочего С-500, С-400, С-300 и Панцирь-С1.

Напомним, что, 14 сентября стало известно, что катер ВМС Украины сбил российский беспилотник "Шахед" в Черном море.

Ранее сообщалось, что россияне на Крымском мосту разместили редкую модификацию ПВО "Панцирь-С1М". Начиная с мая 2024 года с помощью боновых заграждений и 33 барж в районе моста устанавливают защиту от беспилотников.