Россияне разместили редкую модификацию ПВО "Панцирь-С1М" на Крымском мосту (фото, видео)

По словам журналистов, "Панцирь" находится на мосту не менее месяца, что указывает на долгосрочную стратегию по защите этого маршрута от потенциальных ударов ВСУ.

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Россия разместила редкую модификацию системы ПВО "Панцирь" непосредственно на Крымском мосту. Об этом пишет "Центр журналистских расследований".

Снимки системы ПВО также опубликовал Telegram-каналом "Крымский ветер", на них показана система ПВО на критической инфраструктуре. Спутниковые снимки подтверждают, что система "Панцирь" находится на мосту не менее месяца, что указывает на долгосрочную стратегию по защите этого маршрута от потенциальных ударов ВСУ.

Сообщается, что с мая 2024 года с помощью боновых заграждений и 33 барж на Крымском мосту устанавливается антидроновая защита.

Возможно, замаскированные российские системы ПВО

Заборы из металлических решеток для защиты опор моста

Защита Крымского моста

Защита Крымского моста

Снимки строительства датируются последней неделей августа. На фото видно, что под мостом идет установка заграждений из металлических решеток, предположительно, для защиты бетонных опор от подводных и надводных атак морских дронов.

Также фиксируется дежурство боевых катеров разного класса с накрытыми маскировочными сетками — возможно, это системы противовоздушной обороны вблизи пирсов-заборов.

Речь об экспортном варианте с бронированной кабиной на шасси КамАЗ-53958. Установка окрашена в пустынный камуфляж. У этой модели — улучшенными тактико-технические характеристики, если сравнивать со стандартными ЗРК "Панцирь-С1", в т.ч. увеличенная дальность и высота поражения целей.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" Фото: investigator.org.ua

Также в августе под Крымским мостом был заметен военный "УРАЛ" с признаками командно-наблюдательной машины мобильной группы РЭБ и прочие технические средства.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что "Панцирь" может защитить от воздушных БПЛА, все же это ему напомнило ракетный корабль "Циклон" проекта "Каракурт", который выполнял функции ПВО и прикрывал Севастопольскую бухту. На его борту был "Панцирь-С" в морском исполнении.

"Это все, что нужно знать о возможностях отражения серьезных атак этого комплекса — он себя защитить не смог", — приводят журналисты цитату Плетенчука.

Напомним, что редкое видео работы "Панцирь С-1" на крыше сняли в Московской области.

Также сообщалось, что в РФ показали реактивный дрон для обмана ПВО.