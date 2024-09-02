Росіяни розмістили рідкісну модифікацію ППО "Панцир-С1М" на Кримському мосту (фото, відео)

За словами журналістів, "Панцир" перебуває на мосту щонайменше місяць, що вказує на довгострокову стратегію щодо захисту цього маршруту від потенційних ударів ЗСУ.

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Росія розмістила рідкісну модифікацію системи ППО "Панцир" безпосередньо на Кримському мосту. Про це пише "Центр журналістських розслідувань".

Знімки системи ППО також опублікував Telegram-канал "Кримський вітер", на них показано систему ППО на критичній інфраструктурі. Супутникові знімки підтверджують, що система "Панцир" перебуває на мосту щонайменше місяць, що вказує на довгострокову стратегію із захисту цього маршруту від потенційних ударів ЗСУ.

Повідомляється, що з травня 2024 року за допомогою бонових загороджень і 33 барж на Кримському мосту встановлюється антидроновий захист.

Замасковані російські системи ППО

Паркани з металевих решіток для захисту опор мосту

Захист Кримського мосту

Захист Кримського мосту

Знімки будівництва датуються останнім тижнем серпня. На фото видно, що під мостом триває встановлення загороджень із металевих решіток, імовірно, для захисту бетонних опор від підводних і надводних атак морських дронів.

Також фіксується чергування бойових катерів різного класу з накритими маскувальними сітками — можливо, це системи протиповітряної оборони поблизу пірсів-парканів.

Йдеться про експортний варіант із броньованою кабіною на шасі КамАЗ-53958. Установка пофарбована в пустельний камуфляж. У цієї моделі — поліпшені тактико-технічні характеристики, якщо порівнювати зі стандартними ЗРК "Панцир-С1", зокрема збільшена дальність і висота ураження цілей.

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1М"

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1М" Фото: investigator.org.ua

Також у серпні під Кримським мостом був помітний військовий "УРАЛ" з ознаками командно-спостережної машини мобільної групи РЕБ та інші технічні засоби.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що "Панцир" може захистити від повітряних БПЛА, все ж це йому нагадало ракетний корабель "Циклон" проєкту "Каракурт", який виконував функції ППО і прикривав Севастопольську бухту. На його борту був "Панцир-С" у морському виконанні.

"Це все, що потрібно знати про можливості відбиття серйозних атак цього комплексу — він себе захистити не зміг", — наводять журналісти цитату Плетенчука.

Нагадаємо, що рідкісне відео роботи "Панцира С-1" на даху зняли в Московській області.

Також повідомлялося, що у РФ показали реактивний дрон для обману ППО.