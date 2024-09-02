"Проти IRIS-T, NASAMS і Patriot": у РФ показали реактивний дрон для обману ППО (фото)

Російські окупанти застосовують БПЛА-приманки з турбореактивними двигунами, щоб виснажувати українські запаси дорогих ракет.

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Збройні сили почали використовувати малогабаритні безпілотні літальні апарати-мішені, оснащені реактивними двигунами. Відповідні фото опублікував автор російського Telegram-каналу "Русское оружие" Євген Даманцев.

Повідомляється, що реактивні БПЛА-несправжні цілі оснащені турбореактивними двигунами лінійки "Swiwin SW-X" з тягою від 20 до 80 кгс. Безпілотники мають аеродинамічне компонування "літаюче крило" зі стрілоподібністю близько 45 градусів і ЕПР близько 0,07 — 0,1 кв. м.

За словами автора публікації, ці безпілотні апарати використовують як хибні цілі для зенітних ракетних комплексів. На оприлюднених фото можна побачити один із таких БПЛА, пошкоджений у носовій частині.

"Дрони призначені для перенасичення цільової канальності ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS-2 і "Patriot PAC-2/3", — стверджує Євген Даманцев.

Реактивний дрон-мішень для ППО Фото: Telegram Реактивний дрон-мішень для ППО Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов повідомляв, що ЗС РФ запускають по Україні безпілотні апарати "Шахед" без бойової частини, які літають поза зоною досяжності мобільних вогневих груп, проте добре видно для сил ППО.

Зі свого боку український фахівець Юрій Абдула розібрав російський дешевий безпілотник-приманку літакового типу, призначений для виснаження ресурсів протиповітряної оборони. Він зазначив, що такий апарат можна зібрати менш ніж за 100 тисяч гривень, що набагато дешевше за ракети ППО.