"Против IRIS-T, NASAMS и Patriot": в РФ показали реактивный дрон для обмана ПВО (фото)

Российские оккупанты применяют БПЛА-приманки с турбореактивными двигателям, чтобы истощать украинские запасы дорогостоящих ракет.

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Вооруженные силы начали использовать малогабаритные беспилотные летательные аппараты-мишени, оснащенные реактивными двигателями. Соответствующие фото опубликовал автор российского Telegram-канала "Русское оружие" Евгений Даманцев.

Сообщается, что реактивные БПЛА-ложные цели оснащены турбореактивными двигателями линейки "Swiwin SW-X" с тягой от 20 до 80 кгс. Беспилотники обладают аэродинамической компоновкой "летающее крыло" со стреловидностью порядка 45 градуов и ЭОП около 0,07 — 0,1 кв. м.

По словам автора публикации, эти беспилотные аппараты используются в качестве ложных целей для зенитных ракетных комплексов. На обнародованных фото можно увидеть один из таких БПЛА, поврежденный в носовой части.

"Дроны предназначены для перенасыщения целевой канальности ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS-2 и "Patriot PAC-2/3", — утверждает Евгений Даманцев.

Реактивный дрон-мишень для ПВО Фото: Telegram Реактивный дрон-мишень для ПВО Фото: Telegram

Напомним, ранее украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов сообщал, что ВС РФ запускают по Украине беспилотные аппараты "Шахед" без боевой части, которые летают вне зоны досягаемости мобильных огневых групп, однако хорошо видны для сил ПВО.

В свою очередь украинский специалист Юрий Абдула разобрал российский дешевый беспилотник-приманку самолетного типа, предназначенный для истощения ресурсов противовоздушной обороны. Он отметил, что такой аппарат можно собрать менее чем за 100 тысяч гривен, что намного дешевле ракет ПВО.