"Приносят в жертву": военный предупредил о новой тактике "Шахедов" в Украине

По словам Сергея Бескрестнова, российские БПЛА летают вне зоны досягаемости мобильных огневых групп, однако хорошо видны для сил ПВО.

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В последнее время Вооруженные силы Российской Федерации запускают по Украине беспилотные аппараты "Шахед", которые летают выше обычного. Некоторые из них летают без боевой части. Об этом написал военнослужащий Вооруженных сил Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Как отмечает Сергей Бескрестнов, теперь "Шахеды" летают на высоте более 2 километров. Иногда беспилотники поднимаются на 3 километра и вышел. По мнению военного, на первый взгляд это выглядит, как попытка уйти из зоны досягаемости мобильных огневых групп.

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При этом эксперт подчеркнул, что российские оккупанты намеренно делают свои "Шахеды" на 100% видимыми для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в Украине уже были обнаружены "Шахеды" без боевой части. Из этого военный сделал вывод, что оккупанты используют БПЛА как приманку.

"Не нужно быть военным специалистом, чтобы понять, что шахеды приносят в жертву ради расхода БК большой ПВО", — заключил Сергей Бескрестнов.

Напомним, ранее Сергей Бескрестнов сообщил, что в РФ студенты собирают беспилотные аппараты "Шахед", дополнительно оснащая их 4G-модемами, видеокамерами, контроллерами, одноплатными компьютерами Raspberry и прочей электроникой.

Также сообщалось, что украинские разработчики из проекта "ВІТРУГАН" (WeTrueGun) создали беспилотный авиационный комплекс самолетного типа "ГУПАЛО", который является условным аналогом "Шахеда". Он предназначен для тренировок групп противовоздушной обороны, а также может использоваться как дрон-камикадзе.