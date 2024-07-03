"Не Северная Корея": Китай создал аналог "Шахеда", но России его не отдаст, — Коваленко

По мнению военного аналитика, Пекин до сих пор напрямую не поставляет ВС РФ оружие, так как осознает свою зависимость от Запада.

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В СМИ появилась информация о том, что Китай создал аналог иранского дрона Shahed-136 и собирается поставлять его Российской Федерации. При этом координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Пекин не станет передавать Москве этот аппарат. Об этом он написал на своей странице в Facebook 3 июля.

Александр Коваленко подчеркнул, что КНР еще в августе прошлого года представила на военной выставке в РФ "Армия-2023" дрон-камикадзе Sunflower 200, напоминающий Shahed-136, только с лучшими характеристиками. При этом в Украине до сих по не был замечен этот китайский беспилотник.

По мнению аналитика, за это год Китай так и не передал России аналог Shahed-136, так как это выходит за рамки его политики. Он указал на то, что в мае министр обороны Британии Грант Шаппс сообщил о поставках из Китая в РФ летального оружия, однако по состоянию на июль Москва не получила китайских снарядов, ПТРК или танков.

"Китай — не Иран. Китай — не Северная Корея. Китай — это страна, развитие, благополучия и амбиции которой напрямую зависят от его экономики, а она зависит от экспорта в страны Запада, прежде всего — США и ЕС. Военные поставки России ставят крест на развитии Китая, и он это прекрасно понимает", — считает Александр Коваленко.

Эксперт также отметил, что у Запада и КРН есть множество спорных вопросов регионе, из-за чего на Пекин периодически оказывают информационное давление. Однако Украина в этом противостоянии не участвует.

"Поэтому, не спешите посыпать голову пеплом, но чистку пулемета это не отменяет", — заключил Александр Коваленко.

Напомним, 2 июля издание Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что китайские и российские производители работают над ударным беспилотником, похожим на Shahed. По данным журналистов, компании провели переговоры о сотрудничестве в 2023 году. Целью было поставлено копирование иранского дрона.

Ранее, 22 апреля, портал Defence Express также писал, что РФ совместно с Китаем работает над трансформацией иранского беспилотника Shahed-136 в баражирующий боеприпас типа "Ланцет".