Может заменить РФ иранские дроны: китайский аналог Shahed-136 прошел испытания (видео)

БПЛА Sunflower-200 гораздо "умнее" Shahed, а также оснащены оптикой для нанесения более точных ударов, считают эксперты.

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В интернете появились кадры испытания китайского беспилотника-камикадзе "Подсолнух-200" (Sunflower-200), который был представлен месяц назад на российской выставке "Армия 2023". По мнению эксперта издания Forbes Дэвида Хэмблинга, дрон является модернизированным вариантом иранского ударного дрона Shahed-136, которые Россия использует в войне против Украины, и может стать его заменой.

С технической точки зрения оба БПЛА схожи и внешне и внутренне: крейсерская скорость "Подсолнуха-200" 160–220 км/ч с запасом хода, который может составлять 1500 или 2000 километров и 40-килограммовая боеголовка аналогична. Как и Shahed-136, "Подсолнух-200" может запускаться с помощью ракетной установки, а также может запускаться с помощью катапульты. В рекламном материале на выставке "Армия 2023" говорилось, что дроны запускаются из восьмизарядной пусковой установки. Тогда можно было усомниться в работоспособности китайского дрона-камикадзе, однако видео демонстриует, что он может летать.

Самая большая разница в том, что у "Подсолнуха-200" имеется интеллектуальный блок наведения. Shahed-136 — это псевдоракета (при запуске дрону задается набор координат цели), а не настоящий барражирующий боеприпас, способный менять цель или искать объекты на земле. Ни одна из версий, замеченных в Украине, не имеет камер или других датчиков.

Макет китайского дрона Sunflower-200 на выставке Армия 2023 в РФ Фото: Telegram

В отличие от него, "Подсолнух-200" оснащен камерами дневного и тепловизионного наблюдения, а также системой машинного обучения, которая позволяет ему находить конкретную цель. Возможно, это не сложнее, чем цифровой коррелятор области сопоставления сцен, разработанный для крылатой ракеты "Томагавк" еще в 1970-х годах и обеспечивающий навигацию, когда спутниковое наведение заблокировано, но он может быть достаточно сложным, чтобы различать конкретные цели, такие как средства ПВО или артиллерия. Камера также может передавать изображения оператору на расстоянии до 50 км (30 миль), что позволяет вручную направить "Подсолнух-200" на цель.

По мнению автора статьи, недавнее сообщение о катастрофе Shahed-136 в Румынии также может указывать на проблемы с контролем качества дронов российского производства. Беспилотники из Китая могут стать привлекательным вариантом для России, если цена окажется подходящей, считают в Forbes. По оценкам издания, стоимость иранского Shahed-136 варьируются от $20 000 до $50 000, а крылатая ракета "Калибр" — $980 000.

О "Подсолнухе-200" опубликовано очень мало информации. Одна из интерпретаций заключается в том, что Китай осознает мощь барражирующих боеприпасов большой дальности и просто желает добавить их в свой портфель, отмечает эксперт издания.

Испытания дрона-камикадзе "Подсолнух-200"

Ранее Фокус сообщал, что украинский "невидимый" дрон SpyGun прошел испытания и переходит к серийному производству. Испытания подтвердили надежную работу бортовой электроники БПЛА и устойчивое управление даже под воздействием систем РЭБ.