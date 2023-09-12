Може замінити РФ іранські дрони: китайський аналог Shahed-136 пройшов випробування (відео)

БПЛА Sunflower-200 набагато "розумніші" за Shahed, а також оснащені оптикою для нанесення більш точних ударів, вважають експерти.

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В інтернеті з'явилися кадри випробування китайського безпілотника-камікадзе "Соняшник-200" (Sunflower-200), який був представлений місяць тому на російській виставці "Армія 2023". На думку експерта видання Forbes Девіда Гемблінга, дрон є модернізованим варіантом іранського ударного дрона Shahed-136, які Росія використовує у війні проти України, і може стати його заміною.

З технічного погляду обидва БПЛА схожі та зовні, і внутрішньо: крейсерська швидкість "Соняшника-200" 160-220 км/год із запасом ходу, який може становити 1500 або 2000 кілометрів, і 40-кілограмова боєголовка аналогічна. Як і Shahed-136, "Соняшник-200" може запускатися за допомогою ракетної установки, а також може запускатися за допомогою катапульти. У рекламному матеріалі на виставці "Армія 2023" йшлося про те, що дрони запускаються з восьмизарядної пускової установки. Тоді можна було засумніватися в працездатності китайського дрона-камікадзе, проте відео демонструє, що він може літати.

Найбільша різниця в тому, що у "Соняшника-200" є інтелектуальний блок наведення. Shahed-136 — це псевдоракета (під час запуску дрона задають набір координат цілі), а не справжній боєприпас для баражування, здатний змінювати мету або шукати об'єкти на землі. Жодна з версій, помічених в Україні, не має камер або інших датчиків.

Макет китайського дрона Sunflower-200 на виставці Армія 2023 у РФ Фото: Telegram

На відміну від нього, "Соняшник-200" оснащений камерами денного і тепловізійного спостереження, а також системою машинного навчання, яка дає йому змогу знаходити конкретну ціль. Можливо, це не складніше, ніж цифровий корелятор області зіставлення сцен, розроблений для крилатої ракети "Томагавк" ще в 1970-х роках, який забезпечує навігацію, коли супутникове наведення заблоковано, але він може бути досить складним, щоб розрізняти конкретні цілі, такі як засоби ППО або артилерія. Камера також може передавати зображення оператору на відстані до 50 км (30 миль), що дає змогу вручну направити "Соняшник-200" на ціль.

На думку автора статті, нещодавнє повідомлення про катастрофу Shahed-136 у Румунії також може вказувати на проблеми з контролем якості дронів російського виробництва. Безпілотники з Китаю можуть стати привабливим варіантом для Росії, якщо ціна виявиться підходящою, вважають у Forbes. За оцінками видання, вартість іранського Shahed-136 варіюються від $20 000 до $50 000, а крилата ракета "Калібр" — $980 000.

Про "Соняшник-200" опубліковано дуже мало інформації. Одна з інтерпретацій полягає в тому, що Китай усвідомлює міць боєприпасів великої дальності, що баражують, і просто бажає додати їх у свій портфель, зазначає експерт видання.

Випробування дрона-камікадзе "Соняшник-200"

Раніше Фокус повідомляв, що український "невидимий" дрон SpyGun пройшов випробування і переходить до серійного виробництва. Випробування підтвердили надійну роботу бортової електроніки БПЛА і стійке управління навіть під впливом систем РЕБ.