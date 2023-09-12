"Невидимий" дрон SpyGun пройшов випробування і переходить до серійного виробництва (відео)

Випробування підтвердили надійну роботу бортової електроніки БПЛА і стійке управління навіть під впливом систем РЕБ.

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Прозорий український безпілотний літальний апарат SpyGun пройшов кілька складних випробувань, під час яких зміг добре себе показати. Відео з безпілотником опублікував підприємець і волонтер Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, останні випробування підтвердили стійкість роботи бортової електроніки літака SpyGun на дальності 50 км. Крім того, український дрон впевнено літає і не втрачає керування під впливом систем РЕБ противника. Незабаром розробники запустять серійне виробництво нових розвідувальних безпілотників.

"Наш літак-розвідник SpyGun пройшов кілька десятків різних випробувань. Це були одні з фінальних тестувань", — заявив Юрій Голик в описі.

На відео, яке опублікував волонтер, видно, як український військовий на відкритій місцевості запускає безпілотник SpyGun у небо з рук. Дрон впевнено набирає висоту, пролітає певну відстань і плавно приземляється.

Технічні характеристики безпілотника SpyGun

час роботи — 120-160 хв;

висота польоту — до 1500 м;

швидкість — 90 км/год;

режими — автоматичний і керований;

розмах крила — 1,65 м;

оснащення — курсова камера онлайн і Go-Pro, знімний бортовий носій;

призначення — глибинна розвідка.

Раніше писали, що дрон SpyGun залишається майже "невидимим" під час польотів у тилу ЗС РФ завдяки прозорим крилам. Літак обладнаний сучасною системою радіокерування, яка забезпечує найкращу радіолінію управління і телеметрії з високим захистом від перешкод, зберігаючи при цьому досить велику дальність зв'язку.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що покращений дрон SpyGun випробували в екстремальних умовах. Після першого етапу тестування військові озвучили зауваження і підказали, як удосконалити апарат.

Крім того, на початку серпня ми писали про те, що невидимий у небі та стійкий до РЕБ прозорий український дрон SpyGun вирушив на фронт. Безпілотник призначений для глибинної розвідки в тилу противника і може працювати як в автоматичному, так і в керованому режимах.