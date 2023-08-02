На фронт вирушив прозорий український дрон SpyGun: невидимий у небі та стійкий до РЕБ

Безпілотник призначений для глибинної розвідки в тилу противника і може працювати як в автоматичному, так і в керованому режимах.

Related video

Українські інженери відправили в зону бойових дій новий вітчизняний дрон SpyGun для випробування в польових умовах. Підприємець і волонтер Юрій Голик розповів подробиці на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у розробників вийшов відносно недорогий і швидкий у виробництві безпілотник із прозорими крилами, що допомагає йому залишатися непоміченим під час польотів у тилу противника. Літак обладнаний сучасною системою радіокерування, яка забезпечує найкращу радіолінію управління і телеметрії з високим захистом від перешкод, зберігаючи при цьому максимальний радіус дії.

Устаткування зв'язку та управління безпілотником діє на відстані до 50 км, даючи змогу операторам безпосередньо керувати БПЛА і отримувати дані телеметрії. Воно стійке до перешкод, створюваних засобами радіоелектронної боротьби, а якщо противнику таки вдасться придушити зв'язок, то SpyGun автоматично повернеться у вихідну точку.

Високі аеродинамічні якості безпілотника SpyGun дозволяють йому здійснювати тривалі польоти. Він може планувати за маршрутом іноді з вимкненим двигуном і економити заряд акумулятора. Один комплекс складається з двох літаків і наземної станції управління.

Технічні характеристики безпілотника SpyGun

час роботи — 120-160 хв;

висота польоту — до 1500 м;

швидкість — 90 км/год;

режими — автоматичний і керований;

розмах крила — 1,65 м;

оснащення — курсова камера онлайн і Go-Pro, знімний бортовий носій;

призначення — глибинна розвідка.

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні випробували новий дрон STING A. Безпілотник може працювати як дрон-розвідник, так і виконувати функції ударного БПЛА.

А у квітні 2023 року військові випробували дрон-бомбардувальник, який підіймає 5 кг і не боїться РЕБ. Безпілотник призначений для знищення живої сили, техніки та позицій росіян. Він керується від першої особи завдяки двом камерам.