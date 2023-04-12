В Україні випробовують новий дрон-бомбардувальник: підіймає 5 кг і не боїться РЕБ

Безпілотник призначений для знищення живої сили, техніки та позицій росіян. Він керується від першої особи завдяки двом камерам.

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Команда українських інженерів випробовує власну модель бойового дрону, розроблену для військових. Підприємець та волонтер Юрій Голик розповів подробиці на своїй сторінці у Facebook.

Цього тижня розробники проведуть серію тестів, які покажуть реальні технічні характеристики FPV-дрону у вигляді квадрокоптера із двома стійками. Вони вже з'ясували, що БПЛА може піднімати один боєприпас вагою до 5 кг та долати відстань до 5 км. Він призначений для знищення живої сили, бронетехніки, автомобілів, вогневих точок та укриттів.

Як поділився Юрій Голік, нова модель безпілотника оснащена двома відеокамерами, додатково на неї можна встановити тепловізор для роботи вночі. Зазначається, що дрон стійкий до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

"Після всіх технічних та бойових випробувань безпілотник змінить свій дизайн. Також наша команда інженерів зараз працює над складнішим проектом. БПЛА-розвідник. Планер із розмахом крил понад 3 м", — написав Юрій Голік.

Наприкінці березня інженер Михайло Дронов випробував свій безпілотник для ЗСУ, розрахований на 3 кг боєприпасів. Дрон Skynetua типу "крило" запускається з рук, що дуже корисно в бойових умовах. А на початку квітня БПЛА успішно пройшов випробування під впливом РЕБ.

Раніше писали, що таке FPV-дрони і чим вони відрізняються від звичайних. Такі безпілотники стали ефективною зброєю ЗСУ проти окупантів і не в останню чергу завдяки захисту від коштів РЕБ.

Писали також, чим українські дрони бомбардують росіян на передовій. Військові використовують як штатні, і саморобні боєприпаси, які часто кріплять до модифікованим цивільним БПЛА.