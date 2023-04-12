В Украине испытывают новый дрон-бомбардировщик: поднимает 5 кг и не боится РЭБ

Беспилотник предназначен для уничтожения живой силы, техники и позиций россиян. Он управляется от первого лица благодаря двум камерам.

Related video

Команда украинских инженеров испытывают собственную модель боевого дрона, разработанную для военных. Предприниматель и волонтер Юрий Голик рассказал подробности на своей странице в Facebook.

На этой неделе разработчики проведут серию тестов, которые покажут реальные технические характеристики FPV-дрона в виде квадрокоптера с двумя стойками. Они уже выяснили, что БПЛА может поднимать один боеприпас весом до 5 кг и преодолевать расстояние до 5 км. Он предназначен для уничтожения живой силы, бронетехники, автомобилей, огневых точек и укрытий.

Как поделился Юрий Голик, новая модель беспилотника оснащена двумя видеокамерами, дополнительно на нее можно поставить тепловизор для работы ночью. Отмечается, что дрон устойчив к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

"После всех технических и боевых испытаний беспилотник сменит свой дизайн. Также наша команда инженеров сейчас работает над более сложным проектом. БПЛА-разведчик. Планер с размахом крыльев свыше 3 м", — написал Юрий Голик.

В конце марта инженер Михаил Дронов испытал свой беспилотник для ВСУ, рассчитанный на 3 кг боеприпасов. Дрон Skynetua типа "летающее крыло" запускается с рук, что очень полезно в боевых условиях. А в начале апреля БПЛА успешно прошел испытания под воздействием РЭБ.

Ранее писали, что такое FPV-дроны и чем они отличаются от обычных. Такие беспилотники стали эффективным оружием ВСУ против оккупантов, и не в последнюю очередь благодаря защите от средств РЭБ.

Писали также, чем украинские дроны бомбардируют россиян на передовой. Военные используют как штатные, так и самодельные боеприпасы, которые часто крепят к модифицированным гражданским БПЛА.