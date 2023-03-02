FPV-дроны "камикадзе": чем отличаются от обычных и почему эффективны на войне в Украине

FPV-дронами пользуются как украинские, так и российские войска. Такие летательные аппараты обладают рядом преимуществ перед обычными квадрокоптерами, поэтому инженеры научились превращать их в оружие.

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На войне в Украине все чаще используют такую технику, как FPV-дроны. Что из себя представляют БПЛА и почему так полезны в боевых действиях, разбирался Фокус.

Что такое FPV-дроны: краткое описание

Дроны FPV — это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View — сокращенно FPV). Что такое режим FPV — это функция передачи видео в реальном времени при помощи камеры, установленной в передней части БПЛА. Формально FPV-дроном можно считать любой БПЛА, если оператор управляет им, ориентируясь на "картинку" со встроенной камеры, однако в последнее время под ними все чаще подразумевают быстрые квадрокоптеры, управляемые при помощи специальной гарнитуры.

FPV-дроны делятся на три основных типа: гоночные, кинематографические и фристайл. Как нетрудно догадаться, гоночные предназначены для соревновательных полетов, они очень легкие и маневренные. Второй тип оснащается самыми лучшими камерами и могут записывать видео в отличном качестве. Фристайл-беспилотники же занимают нишу посредине.

Что же нужно для FPV полетов?

БПЛА со встроенной камерой, способный передавать видео в реальном времени.

Контроллер полета — пульт с радиоуправлением.

Монитор или очки виртуальной реальности.

Преимущества FPV-дронов: чем они полезны

Основатель общественной организации "Черкасский институт города" Иван Подолян рассказал изданию "Урядовий кур'єр", что современный FPV-дрон представляет собой конструктор, что позволяет собрать летательный аппарат под конкретные нужды. Как правило, военные просят сделать БПЛА, способный нести определенный вес и преодолевать определенные расстояния. Инженеры подбирают двигатели, аккумуляторы, рамы, полетные контроллеры, регуляторы тока, системы передачи видео и радиосигнала, учитывая требуемые технические характеристики, затем добавляют боевую часть со взрывчаткой. Так и появляются модернизированные FPV-дроны "камикадзе".

Как украинские, так и российские военные начали активно использовать FPV дроны-камикадзе благодаря их высокой, почти "снайперской", точности. Благодаря очкам, операторы видят местность вокруг беспилотника, как будто сидят в его "кабине", и ни на что не отвлекаются. В отличие от мониторов или экранов смартфонов, очки не создают бликов, поэтому их можно использовать даже в солнечную погоду. В умелых руках такие дроны очень маневренные, могут быстро менять направление движения и залетать в узкие места, такие как люки танков. Еще одним преимуществом является скорость — некоторые FPV-дроны разгоняются до 170 км/ч, а то и больше.

Кроме того, производство ударных БПЛА на базе гоночных квадрокоптеров обходится очень дешево — от $200 за штуку. Именно такую себестоимость недавно озвучила общественная организация "Хвиля`91", которая запустила завод по производству дронов-камикадзе из комплектующих, поставляемых азиатскими партнерами.

Как правило, FPV-дроны управляются исключительно вручную, поэтому не связаны со спутниковой системой GPS и неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавляющих навигацию. В то же время, противник все еще может "заглушить" сигналы видеопередачи и управления между БПЛА и оператором.

Недостатки FPV-дронов

Ключевым параметром эффективности дрона является его вес, поэтому инженеры пытаются максимально облегчить конструкцию. Это приводит к тому, что на FPV-дроны приходится ставить легкие аккумуляторы, заряда которых хватает всего на несколько минут работы. Сколько летает FPV-дрон также зависит от погодных условий — сильный ветер его попросту сдувает в сторону и затрудняет движение.

Управление такими дронами требует высокого уровня мастерства и подготовки. Все дело в том, что оператору приходится вручную управлять всеми процессами. Иван Подолян объяснил, чем отличается FPV от обычного БПЛА в плане управления:

"Если с обычным дроном, чтобы зависнуть в одной точке, нужно просто отпустить рычаги пульта, то зависнуть в одной точке на FPV-дроне – это фигура высшего пилотажа. Мы поняли, что подготовка операторов в этом направлении занимает больше времени, чем пилотов камер-дронов".

FPV-дроны на войне в Украине

Украинские войска широко используют FPV-дроны практически с самого начала полномасштабной войны, в том числе различные подразделения Вооруженных сил Украины, Сил специальных операций и Национальной гвардии. Обычно военные действуют небольшими группами, которые включают операторов и их помощников, подсказывающих правильный маршрут. Иногда FPV-дроны действуют в паре с разведывательными квадрокоптерами, помогающими оценить обстановку с большей высоты.

Не так давно Минобороны РФ показала, что российские десантники тоже применяют дроны-камикадзе под названием "Бумеранг", управляемые при помощи очков. Судя по ролику, россияне тоже собирают самодельные квадрокоптеры из иностранных комплектующих и прикрепляют к ним боеприпасы.